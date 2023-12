Niente conferenza pre Frosinone: Mazzarri non parlerà alla vigilia

"Sono venuto per dare una mano a tutti, dal presidente ai tifosi. Ho già visto qualcosa che posso migliorare e fare qualcosa di diverso"

Come annunciato dalla SSC Napoli, Walter Mazzarri non terrà la conferenza alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Frosinone. La gara è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona martedì 19 dicembre alle ore 21.

Questo uno dei passaggi più significativi dell'ultima conferenza stampa, quella seguente alla vittoria sul Bologna: "Sono venuto per dare una mano a tutti, dal presidente ai tifosi. Ho già visto qualcosa che posso migliorare e fare qualcosa di diverso. Dopo un'annata pazzesca c'era il rischio di un anno più complicato, anche se fosse restato Spalletti".