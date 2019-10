Niente rinnovo per Ibrahimovic, LA Galaxy già ha individuato il sostituto

Come ribadito più volte, sembra abbastanza evidente che il futuro di Mesut Ozil, trequartista tedesco dell'Arsenal, sia lontano da Londra. In direzione MLS, sembrerebbe. Secondo quanto riferito da Bleacher Report, in particolare, Ozil potrebbe andare a riempire il vuoto che Zlatan Ibrahimovic dovrebbe lasciare a Los Angeles. I Galaxy sembrano pronti alla mossa.