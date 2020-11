Non c'è pace per Maradona, spunta un sesto figlio: chiesta la riesumazione per test DNA

Diego Armando Maradona è morto da soli tre giorni ma ancora non riesce a riposare in pace. Oltre al grande mistero che avvolge gli ultimi momenti della sua vita, c'è già chi chiede di far riesumare il suo corpo: si tratta di Santiago Lara, presunto sesto figlio del Pibe che, attraverso i suoi legali, ha chiesto di poter effettuare il test del DNA: "Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego".