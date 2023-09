Non solo titolare, ma anche capitano: Donnarumma a San Siro con la fascia

Per il portiere classe '99 quella di oggi sarà la 56esima presenza con la maglia della Nazionale.

Con Ciro Immobile in panchina, sarà Gianluigi Donnarumma a indossare la fascia di Capitano dell'Italia per il match di San Siro contro l'Ucraina. Per il portiere classe '99 quella di oggi sarà la 56esima presenza con la maglia della Nazionale. Quindi non solo titolare, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma anche capitano.