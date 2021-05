NAPOLI CITTA' ISCHIA È COVID FREE, L'ANNUNCIO DI DE LUCA: "INCENTIVO PER TURISMO E PROTEZIONE DA VARIANTI!" Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in una conferenza stampa Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in una conferenza stampa GIOVANILI PRIMAVERA, AL NAPOLI IL DERBY CON LA SALERNITANA: TRIS FIRMATO PESCE, ROMANO E CATALDI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 3-0 nella 21esima giornata del campionato Primavera 2 al Campo Sportivo Cercola Arena. Gli azzurrini mettono subito la partita nel verso giusto in poco più di 10 minuti. Pesce di testa e Romano di... Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 3-0 nella 21esima giornata del campionato Primavera 2 al Campo Sportivo Cercola Arena. Gli azzurrini mettono subito la partita nel verso giusto in poco più di 10 minuti. Pesce di testa e Romano di...