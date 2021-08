NOTIFICHE PUSH! Le ultim'ora di TN senza aprire l'app: attivale gratis

GIOVANILI COLPO PER L’UNDER 15: PRESO IL 2007 LA MATTA, PER IL NAPOLI HA RIFIUTATO LE BIG ITALIANE Il Napoli si assicura Manuel La Matta, portiere classe 2007 che per gli azzurri ha rifiutato tante big italiane che avrebbero fatto di tutto per prenderlo. Il Napoli si assicura Manuel La Matta, portiere classe 2007 che per gli azzurri ha rifiutato tante big italiane che avrebbero fatto di tutto per prenderlo. LE ALTRE DI A BONUCCI: "DOPO L'EUROPEO, VOGLIO VINCERE TANTO ANCHE CON LA JUVENTUS" Vietato accontentarsi, parola di Leonardo Bonucci che vede il trionfo azzurro come un punto di partenza per essere protagonista anche con la Juve Vietato accontentarsi, parola di Leonardo Bonucci che vede il trionfo azzurro come un punto di partenza per essere protagonista anche con la Juve