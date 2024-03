Nuova maglia per l’anno in corso: il 27 sarà presentata divisa celebrativa

A differenza di quanto filtrato inizialmente, il club azzurro mercoledì 27 marzo non mostrerà una divisa per la prossima stagione

Il Napoli pronto a presentare una nuova maglia speciale per celebrare l'anno dello scudetto. A differenza di quanto filtrato inizialmente, il club azzurro mercoledì 27 marzo non mostrerà una divisa per la prossima stagione, bensì una nuova divisa speciale che verrà utilizzata in questo finale di stagione.