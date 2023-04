Occhio al giallo: due titolarissimi a rischio per la Salernitana

Occhio al giallo in casa Napoli, con due titolarissimi in diffida in campionato.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Occhio al giallo in casa Napoli, con due titolarissimi in diffida in campionato. Si tratta di Kim Min-jae e Victor Osimhen che in caso di cartellino giallo nella sfida sul campo della Juventus salterebbero la successiva sfida al Maradona contro la Salernitana in programma sabato 29 aprile alle ore 15.