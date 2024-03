Occhio al giallo: tre diffidati rischiano di saltare l'Inter

Saranno tre i diffidati a rischio per Inter-Napoli in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45.

Saranno tre i diffidati a rischio per Inter-Napoli in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge e Amir Rrahmani, che in caso di cartellino giallo nella sfida in casa contro il Torino in programma venerdì 8 marzo alle ore 20:45, salterebbero la successiva partita in trasferta contro i nerazzurri.