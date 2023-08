Oggi parla Rudi Garcia in conferenza: appuntamento alle 12.30 su Tuttonapoli

Giornata di vigilia dell'esordio stagionale del Napoli e quindi anche di conferenza stampa.

Giornata di vigilia dell'esordio stagionale del Napoli e quindi anche di conferenza stampa. Dal centro tecnico di Castel Volturno, alle 12.30, il tecnico Rudi Garcia risponderà alle domande della stampa in proiezione della gara di sabato contro il Frosinone. Come sempre, potrete seguire le parole in tempo reale su Tuttonapoli.net