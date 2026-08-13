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Olanda, annuncio a sorpresa: Xavi è il nuovo ct, il comunicato

Olanda, annuncio a sorpresa: Xavi è il nuovo ct, il comunicatoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Brevi
di Fabio Tarantino

Xavi Hernandez è il nuovo allenatore dell'Olanda. L'ex centrocampista ed ex allenatore del Barcellona è stato annunciato come nuovo ct degli Oranje. Il tecnico spagnolo firma fino al 2030, ovvero fino al prossimo Mondiale. Di seguito il comunicato: "Xavi Hernández è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale maschile dei Paesi Bassi. Il 46enne tecnico spagnolo subentra a Ronald Koeman. Xavi ha raggiunto un accordo con la KNVB per un contratto che lo legherà alla squadra fino ai Mondiali FIFA del 2030".