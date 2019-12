Olanda, nuovo caso di razzismo: Onana vittima di offese in Telstar-Ajax

Nuovo caso di razzismo nel calcio, stavolta in Olanda. Durante il match di ieri tra Telstar e Ajax, valido per la Coppa d'Olanda (3-4), il portiere dei lancieri Andre Onana è stato infatti a lungo bersagliato dai tifosi locali a suon di cori e offese a sfondo razziale.

Un brutto episodio, dal quale il Telstar ha preso però subito le distanze: "Non accetteremo mai che i giocatori rivali, i nostri giocatori o chiunque altro siano trattati in un modo che non è consono a tutto ciò che il Telstar difende. Prenderemo la questione molto sul serio, non ci arrenderemo e metteremo fine a tutto questo", è il comunicato ufficiale del club di Velsen.