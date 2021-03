Ore drammatiche per Arshavin: l'ex moglie è in fin di vita in ospedale per il Covid

Dramma familiare per lo storico attaccante della Nazionale russa, Andrey Arshavin. Come riporta il Sun, la sua ex moglie Alisa Arshavina sta infatti combattendo tra la vita e la morte. Ricoverata in terapia intensiva per pancreatite acuta e peritonite, l'ex modella e giornalista ha contratto il Covid in ospedale, vedendo peggiorare gravemente le sue condizioni di salute col passare delle ore.

"Mia figlia ha subito il 40% di danni ai polmoni. Ha il Covid-19 e una polmonite con complicanze", le dichiarazioni di sua madre Natalia Sarycheva al tabloid britannico. Tutto questo, dopo che in tempi recenti una malattia degenerativa aveva sfigurato il volto della 38enne costringendola a due interventi chirurgici al naso.