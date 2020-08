Osimhen, prima volta al San Paolo: sottoposto al tampone per poter partire per il ritiro

Victor Osimhen è entrato per la prima volta al San Paolo. Il neo attaccante del Napoli, acquisto record della storia del club, ha svolto, come il resto della squadra, il tampone prima della partenza in programma domani - per chi risulterà negativo, chiaramente - per il ritiro di Castel di Sangro. Il nigeriano è arrivato allo stadio a bordo di un'autovettura scura con mascherina e cappellino, ricevendo i primi applausi dai tifosi azzurri presenti.