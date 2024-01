Paura per Gigi Riva, malore a casa: l'ex attaccante ricoverato

Un dolore inaspettato per Riva che ha spaventato i familiari che hanno immediatamente avvisato i sanitari.

© foto di Alberto Fornasari

Paura a Cagliari per Gigi Riva. L'ex attaccante ha infatti accusato un malore in casa nella giornata di ieri ed è stato subito trasportato in ospedale per dei controlli. Rombo di tuono è stato ricoverato dopo il malessere che lo ha colpito nella sua abitazione e secondo quanto riportato da Gazzetta.it i sarà monitorato nel corso delle prossime ore.

Un dolore inaspettato per Riva che ha spaventato i familiari che hanno immediatamente avvisato i sanitari. Al momento l’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari, che il prossimo 7 novembre compirà ottant'anni, sta meglio ed è monitorato dai medici dell'ospedale Brotzu nel capoluogo sardo. Riva è comunque stato sottoposto a una serie di visite e di controlli specifici perché per lui c’è la possibilità di un intervento al cuore nei prossimi giorni.