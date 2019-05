Pistocchi: "Ancelotti è esploso durante l'incontro con ADL, il tema riguardava il mercato..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi su diversi temi tra cui il momento del Napoli e la vittoria di Maurizio Sarri in Europa League: "Oltre a vincere dominando, Sarri ieri ha dedicato la vittoria ai tifosi del Napoli. Fossi stato in De Laurentiis non avrei mai lasciato andar via Sarri, ma gli avrei sottoposto un assegno in bianco. La considerazione che ho di Sarri mi porta a dire che se andrà alla Juve e se dagli spalti i tifosi bianconeri intonassero i soliti cori, li condannerebbe ugualmente. La Juve ha bisogno di crescere nel gioco perché tra le grandi europee è l’unica che ha vinto solo in Italia. Il fatto che la Juve lo cerchi è una vittoria per Sarri che viene dal basso ed è stato sempre criticato. Ecco, l’uomo tanto criticato e sempre in tuta ieri ha vinto l’Europa League e lo ha fatto in tuta, nel suo stile.

Sarri quest’anno è stato lasciato solo al Chelsea, l’opinione pubblica si è scagliata contro di lui e quindi stampa e tifosi non lo vedono poi così bene. Abramovic però può trattenerlo aumentandogli l’ingaggio notevolmente perché poi il calcio inglese non è così male e si fa preferire.

Mi dicono che Ancelotti è un po' esploso nell’incontro con De Laurentiis quando il patron gli ha sottoposto la lista di nomi per rinforzare il Napoli. Non mi riferisco a Di Lorenzo che è un buon calciatore e un ottimo prospetto: Ancelotti la qualità la vuole in altri ruoli”.