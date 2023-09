Polonia, brutta sconfitta in Albania: Zielinski in campo per tutta la gara

La nazionale di Piotr Zielinski - in campo per tutta la gara - ha perso 2-0 cadendo sotto le reti di Asani e Daku

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta sconfitta per la Polonia in Albania. La nazionale di Piotr Zielinski - in campo per tutta la gara - ha perso 2-0 cadendo sotto le reti di Asani e Daku ed ora si complica il cammino nel gruppo E scivolando al quarto posto.