Polonia-Isole Far Oer, le formazioni ufficiali: Zielinski regolarmente titolare

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'azzurro Piotr Zielinski regolarmente titolare questa sera con la Polonia contro le Isole Far Oer nel match valido per il gruppo E delle qualificazioni europee. Nessun infortunio dunque per Piotr, ma solo un po' di fatica negli ultimi allenamenti, come chiarito dalla federazione polacca.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Kedziora; Skoras, Krychowiak, Zielinski, Kaminski; Lewandowski, Milik

CT: Fernando Santos