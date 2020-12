Premier, oggi Ancelotti sfida Guardiola: Richarlison e James ancora out

Oggi in Premier League si scende di nuovo in campo e l'Everton di Carlo Ancelotti che ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola. Nello scontro d'alta classifica, l'ex tecnico del Napoli però dovrà fare ancora meno di Richarlison e James Rodriguez. Il brasiliano ha già saltato la sfida del Boxing Day contro lo Sheffield United dopo il colpo alla testa subito in Carabao Cup mentre James è fuori da ormai sei gare per un problema al polpaccio.