PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Italia scatta"

"Italia scatta" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla prossima gara della Nazionale

TuttoNapoli.net

"Italia scatta" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla prossima gara della Nazionale, con Spalletti al debutto in Macedonia. Barella tra gli uomini chiave del nuovo ct, che non può sbagliare. "Voglio un buon calcio" ha detto il tecnico nella conferenza stampa pre partita.