Pronto alla festa in tutto il mondo? Mostraci la tua strada o il tuo quartiere: scrivi a redazione@tuttonapoli.net

Napoli (ma non solo) è praticamente azzurra ed imbandierata. E' tutto pronto per la festa, qualora dovessero incastrarsi i due risultati di Inter-Lazio e Napoli-Salernitana, e Tuttonapoli.net già da mesi vi mostra gli angoli della nostra città più azzurri, ironici o pittoreschi. Se vuoi mostrare il tuo allestimento, quello della tua zona (anche all'estero) o del tuo paese, o uno striscione particolare, puoi mandare i tuoi scatti a redazione@tuttonapoli.net o sui nostri canali social e proveremo a mostrare ai napoletani di tutto il mondo come vive l'attesa ogni singola zona.