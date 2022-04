Protezione Civile, il bollettino: 70.803 nuovi contagiati (+5.515 positivi rispetto a ieri). 129 morti in 24h

GIOVANILI L'EX TECNICO DELL'UNDER 17: "NON SOLO AMBROSINO, SENTIREMO PARLARE ANCHE DI UN ALTRO AZZURRINO" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Carnevale, ex tecnico settore giovanile del Napoli A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Carnevale, ex tecnico settore giovanile del Napoli LE ALTRE DI A SARRI ESAGERA: "DOPO IL DERBY MI VERGOGNAVO QUANDO ANDAVO A FORMELLO" La Lazio supera il Sassuolo 2-1 all'Olimpico, a fine gara il commento di Maurizio Sarri: "Avere questo atteggiamento era una speranza, la vittoria non è obbligatoria ma questo atteggiamento lo permette. Il derby ha lasciato scorie... La Lazio supera il Sassuolo 2-1 all'Olimpico, a fine gara il commento di Maurizio Sarri: "Avere questo atteggiamento era una speranza, la vittoria non è obbligatoria ma questo atteggiamento lo permette. Il derby ha lasciato scorie...