Protocollo Covid, come funziona in Germania: niente bolla in Bundesliga

Come potere cambiare il Protocollo della Serie A per evitare una montagna di rinvii e di partite non giocate? La Germania ha attenuato moltissimo il proprio rigido regolamento sia per terminare la Bundesliga scorsa che per ricominciare con tempi accettabili in questa stagione. Questo perché Heiko Herrlich, allenatore dell'Augsburg che non poté andare in panchina causa acquisti di un dentifricio fuori dal ritiro, ha contribuito a lasciare più libertà anche ai giocatori.

NIENTE PIÙ BOLLA - Per riniziare la Bundesliga era stata fatta una scelta di totale isolamento per la squadra, ora però la situazione è decisamente cambiata. Continuano a esserci controlli a raffica, ma i giocatori sono liberi muoversi. Tamponi e febbre sono costantemente monitorati.

E I TIFOSI? La Germania ha riaperto gli stadi con una capienza del 20%, testando prima il protocollo con le partite di Coppa con cui è partita la stagione. Obbligo di mascherina, misurazione della temperatura e turni sia per l'ingresso che per l'uscita. Meglio evitare gli abbracci o muoversi dal proprio posto. La situazione in Germania rimane sotto controllo, ma molti dei tifoi del Bayern Monaco hanno deciso di non andare a Budapest per la finale di Supercoppa Europea con il Siviglia.