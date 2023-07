Psg, problemi per Donnarumma: Luis Enrique non si fida dei suoi piedi

Luis Enrique ha voglia di proporre al Psg un calcio offensivo ma sarà fondamentale il contributo di tutti, a partire dal portiere

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Enrique ha voglia di proporre al Psg un calcio offensivo ma sarà fondamentale il contributo di tutti, a partire dal portiere. Per questo motivo secondo L'Equipe potrebbe sorgere un problema...piedi per Donnarumma. Il tecnico ex Spagna, infatti, non si fida delle qualità tecniche dell'ex numero uno del MIlan e questo potrebbe essere appunto un problema per il gioco del Psg.