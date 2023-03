Psg, problemi per Hakimi: è sotto inchiesta con l'accusa di stupro

Il terzino del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, è stato messo sotto inchiesta per stupro, secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre

Fonte: ANSA

(ANSA) - PARIGI, 03 MAR - Il terzino del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, è stato messo sotto inchiesta per stupro, secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia della capitale. Indagato dallo scorso fine settimana, l'ex giocatore dell'Inter, 24 anni, è stato interrogato e messo in libertà vigilata. Una donna, anche lei di 24 anni, lo accusa di averla stuprata sabato scorso nella casa del giocatore a Boulogne-Billancourt, nella banlieue residenziale della capitale. Se la vittima non ha voluto sporgere denuncia, il commissariato ha comunque deciso di aprire un'inchiesta. (ANSA).