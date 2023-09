Qual. Euro 2024, tutti i risultati della serata: bene Olanda e la Francia, ko la Serbia

Si sono concluse da poco le sette partite in programma stasera valevoli per le qualificazioni all'Europeo del 2024.

Si sono concluse da poco le sette partite in programma stasera valevoli per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Vince la Francia, contro l'Irlanda, con tanto di gol di Marcus Thuram, entrato alla mezzora per Giroud, toccato duro alla caviglia sinistra. Vince anche l'Olanda con rete dell'atalantino de Roon di fronte alla Grecia.

L'Albania strappa un pari in Repubblica Ceca, con sette italiani in campo e il gol di Bajrami el Sassuolo. A sorpresa vince anche l'Ungheria di Marco Rossi sul campo della Serbia di Vlahovic, Kostic e compagnia bella. La Polonia si impone nella ripresa, con Zielinski titolare e Lewandowski ad abbattere le Far Oer con una doppietta.

Danimarca-San Marino 3-0 - 26' Hojbjerg (D); 28' Maehle (D); 40' Wind (D)

Francia-Irlanda 2-0 - 19' Tchouameni (F); 48' Thuram (F)

Olanda-Grecia 3-0 - 17' de Roon (O); 31' Gakpo (O); 39' Weghorst (O)

Polonia-Isole Far Oer 2-0 - 73', 83' Lewandowski (P)

Repubblica Ceca-Albania 1-1 - 56' Cerny (R); 66' Bajrami (A)

Serbia-Ungheria 1-2 - 10' aut Szalai (S); 34' Varga; 36' Orban (U)

Slovenia-Irlanda del Nord 4-2 - 3', 56' Sporar (S); 7' Price (I); 17' Stojanovic (S); 41' Sesko (S); 53' Evans (I)