Qual. Euro 2024, tutti i risultati della serata: goleada croata, bene la Scozia, male l'Islanda

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono concluse da poco le sette partite in programma stasera valevoli per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Dopo l'1-7 del pomeriggio rifilato dalla Spagna alla Georgia, in serata è andata in scena un'altra goleada con il 5-0 imposto dalla Croazia alla Lettonia. Tra i marcatori figura anche l'atalantino Pasalic. Nello stesso girone, la Turchia riprende in extremis l'Armenia e chiude il confronto sull'1-1.

Nel 2-1 con cui la Bosnia ha avuto la meglio sul Liechtenstein, pesa e non poco il gol iniziale di Dzeko. Un altro ex Serie A è stato decisivo in Slovacchia-Portogallo. Si tratta di B. Fernandes, autore della rete da tre punti per i lusitani. Da segnalare anche il successo per 0-3 della Scozia contro il Cipro e il 3-1 all'Islanda con cui il Lussemburgo rafforza le sue possibilità di qualificazione.

Bosnia-Liechtenstein 2-1 - 3' Dzeko (B); 18' aut. Luchinger (B); 21' Wolfinger (S)

Cipro-Scozia 0-3 - 6' McTominay (S); 16' Porteous (S), 30' McGinn

Croazia-Lettonia 5-0 - 3' Petkovic (C), 13' Ivanusec (C), 44' Petkovic (C), 68' Kramaric (C), 78' Pasalic

Lussemburgo-Islanda 3-1 - 9' Chanot (L), 70' Sanches (L), 88' Haraldsson (T), 90' Sinani (L)

Slovacchia-Portogallo 0-1 - 43' B. Fernandes (P)

Turchia-Armenia 1-1 - 49' Dashyan (A), 88' Yldirim (T)

CLASSIFICA GRUPPO A

Scozia 15*

Spagna 6**

Norvegia 4

georgia 4

Cipro 0

*una gara in più

**una gara in meno

CLASSIFICA GRUPPO D

Turchia 10*

Croazia 7**

Armenia 7

Galles 4

Lettonia 0

*una gara in più

**una gara in meno

CLASSIFICA GRUPPO J

Portogallo 15

Slovacchia 10

Lussembrugo 10

Bosnia 6

Islanda 3

Liechtenstein 0