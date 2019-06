Razzismo, Pogba ricorda: "Con la Fiorentina mi fecero il verso della scimmia"

Nel corso dell'intervista in podcast rilasciata al Times, Paul Pogba ha parlato anche del razzismo, affrontato soprattutto in Italia: "Una volta avevamo una partita contro la Fiorentina e, appena uscito dalla panchina, alcune persone stavano facendo il suono della scimmia, e ho chiesto perché. Gli ho dato la mia maglietta ed erano davvero felici, e poi alla fine mi hanno applaudito. Quando parlo di razzismo, penso che sia ignoranza. E non puoi davvero cambiare qualcosa perché è radicata da tempo. Cerchi di parlarne, ma continua. Non penso che possiamo cambiare questo nelle persone".