Regione Campania, i dati dei contagi a scuola: quasi 400 in tutta Napoli tra alunni e docenti

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, attraverso una nota pubblicata sui canali social istituzionali, ha voluto chiarire la questione legata all'emergenza Coronavirus nelle scuole: "Ritengo opportuno ricordare i dati a me comunicati dalla task force regionale. Oggi 15 ottobre, i tamponi positivi registrati in Campania sono stati 1.127 su 13.780, pari all’8,1 % rispetto al 7,1 di ieri. Per quanto riguarda il mondo della scuola, ecco i dati riferiti a Napoli e Caserta:

Asl Napoli 1: contagiati 120 tra alunni e docenti;

Asl Napoli 2: contagiati 110 tra alunni e docenti;

Asl Napoli 3: contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa 70 casi connessi;

Asl Caserta: contagiati 61 tra alunni e docenti.

Decine di questi contagi sono contatti diretti, e sono stato rintracciati attraverso il contact tracing".