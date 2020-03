Regione Campania, il riparto provinciale dei positivi: quasi 600 solo a Napoli

MULTIMEDIA VIDEO - ASSURDO IN ABRUZZO: UOMO SFASCIA L'AUTO DEL VICINO DOPO ESSER STATO RIPRESO MENTRE CORREVA La quarantena imposta dal governo per frenare la diffusione del coronavirus comincia a incidere anche sulla psiche delle persone. La quarantena imposta dal governo per frenare la diffusione del coronavirus comincia a incidere anche sulla psiche delle persone.