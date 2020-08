Regole anti Covid non rispettate al San Paolo, Roma in tribunale il 4 settembre

Mercoledì 4 settembre presso il Tribunale Federale Nazionale verranno discussi i deferimenti a carico della Roma per responsabilità oggettiva, del medico giallorosso Massimo Manara e del CEO Guido Fienga. Deferimenti scattati su denuncia del Napoli, che ha accusato i giallorossi di non aver rispettato i protocolli anti Covid nella sfida del San Paolo, terminata 2-1 per i padroni di casa.

Al termine della partita il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli, ha accusato giocatori, staff e dirigenti della Roma di non essere stati ligi e attenti alle regole contro il Coronavirus. La denuncia si riferisce alla decisione della Roma di far sedere sula panchina ospite tutti i giocatori non scelti da Fonseca per partire nell’undici titolare, non rispettando le disposizioni del protocollo redatto per una ripresa in sicurezza del campionato.

La società giallorossa, tramite il dottor Manara, era stata invitata dal direttore di gara Rocchi a firmare un’autocertificazione, in cui il club si assumeva la responsabilità di seguire una propria linea.

La Roma, oltre un mese fa, ha chiesto la riapertura delle indagini dopo il deferimento ricevuto in seguito alle accuse del dirigente degli azzurri. In casa giallorossa sono infatti convinti che siano stati rispettati tutti i parametri di sicurezza sanitaria. A riportarlo è Calcioefinanza.it.