Report da Castel Volturno: le ultime su Lozano e Mario Rui

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all'U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Palestra anche per Mario Rui. Lozano ha effettuato terapie.