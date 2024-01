Report da Castel Volturno: le ultime sugli infortunati

Napoli in campo questa mattina per preparare la sfida contro l'Hellas Verona di domenica

Napoli in campo questa mattina per preparare la sfida contro l'Hellas Verona di domenica. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto.

Olivera e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo