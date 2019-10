Report da Castel Volturno: seduta mattutina, attacco vs difesa e partitella

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 19 ottobre con Napoli-Verona, ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra - si legge sul sito ufficiale - si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito lavoro tecnico seguito da esercitazione tattica: attacco contro difesa. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.