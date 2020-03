Repubblica - In caso di stop definitivo, niente scudetto. E ipotesi Serie A da 22

Il Coronavirus potrebbe portare a disputare il prossimo campionato di Serie A con 22 squadre. È questa una delle ipotesi al vaglio della FIGC, secondo quanto riferito da la Repubblica. Valida in caso di stop a questo campionato: in tal caso, lo scudetto non verrebbe assegnato, anche se non c'è una norma chiara in tal senso. E diversi club spingono per il blocco alle retrocessioni, portando in massima serie le prime due di B.