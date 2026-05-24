Ricordate Oikonomou? L'ex Bologna e Cagliari in terapia intensiva dopo un incidente

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Il dramma nella mattinata di sabato 23 maggio, quando la motocicletta guidata dal 34enne si è scontrata violentemente con un'autovettura.

Grave incidente stradale in Grecia: l'ex calciatore Marios Oikonomou (ritiratosi nel 2024) è ricoverato in terapia intensiva in condizioni estremamente critiche. Il dramma nella mattinata di sabato 23 maggio, quando la motocicletta guidata dal 34enne si è scontrata violentemente con un'autovettura. Come riportato da Sport24, l'ex Bologna, Cagliari e Sampdoria - tra le altre - è stato inizialmente trasportato all'Ospedale Chatzikosta per i primi soccorsi, per poi essere trasferito d'urgenza all'Ospedale Universitario di Giannina. Qui è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico - per lesioni cranio-encefaliche - prima del ricovero nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari dell'EKAB e gli agenti della Polizia Stradale, per gestire la viabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Le autorità hanno inoltre chiarito che la vettura rimasta coinvolta nello scontro non appartiene alle forze dell'ordine: la presenza sul posto di un carro attrezzi della polizia è stata del tutto casuale, poiché il mezzo si trovava già in zona per rimuovere un'auto di servizio in panne, e solo successivamente è stato impiegato per sequestrare il veicolo del sinistro in vista della perizia tecnica d'ufficio.

Tra l'altro è un tratto di strada già noto per la sua elevata pericolosità. La notizia del drammatico incidente ha riacceso i riflettori sulle criticità della rete viaria locale, scatenando la rabbia degli abitanti e degli automobilisti della zona. Secondo le testimonianze di chi frequenta abitualmente quel tragitto, l'arteria stradale è considerata un punto nero ad alto rischio, già teatro in passato di numerosi e gravi sinistri; la comunità ora chiede a gran voce alle istituzioni interventi strutturali immediati per rafforzare la sicurezza stradale e prevenire ulteriori tragedie.