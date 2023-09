Ricordate Pépé? L'Arsenal lo scippò al Napoli per 80mln, ora lo regala in Turchia

Stando a quanto riferito da L'Equipe, dopo esser stato a un passo dal Besiktas, ora l'approdo in Turchia appare certo.

TuttoNapoli.net

Ricordate Nicolas Pépé? Acquistato dall'Arsenal nel 2019, con un assegno da ben 80 milioni di euro - un record all'epoca - nelle casse del Lille, dopo tanti anni senza sussulti, compreso al Nizza la scorsa stagione in prestito, era fuori dai piani di Mikel Arteta anche per questa stagione. E così i Gunners se ne sono liberati.

Stando a quanto riferito da L'Equipe, dopo esser stato a un passo dal Besiktas, ora l'approdo in Turchia appare certo. Non ai bianconari, non a Istanbul, ma al Trabzonspor. Il quotidiano francese scrive che questo venerdì sono previste le visite mediche. Un addio definitivo all'Arsenal quello di Pépé, quattro anni e 80 milioni dopo.