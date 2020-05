Rientri dal Nord, clamoroso La7: alla barriera di Napoli 14 positivi su 60 al test rapido

Nel primo giorno di 'Fase 2' sono attesi diversi rientri dal Nord e già in mattinata è partito l'esodo. E l'indiscrezione raccolta da La7 ha del clamoroso: dopo aver consultato il medico dell'Asl di Caserta che sta gestendo la situazione alla Barriera di Napoli, è emerso che 14 persone su 60 controllate sono risultate positive al test rapido, ossia quello il cui esito dice se si sono sviluppati anticorpi e dopo il quale va effettuato il tampone vero e proprio per capire se si ha il coronavirus o meno.

IN ATTESA DEL TAMPONE - Di fatto, quasi una persona su quattro aveva la febbre e aveva sviluppato gli anticorpi, probabilmente dopo essere stato a contatto con dei contagiati attivi. In attesa del tampone, dunque, queste persone vanno considerate come potenziali contagiati. Un'indicazione importante sulla cautela che va mantenuta anche nel corso della 'Fase 2'.