Ufficiale Romania-Kosovo, le formazioni: Rrahmani titolare

vedi letture

Sono state diramate negli ultimi minuti le formazioni ufficiali di Romania-Kosovo, match valido per la quinta giornata di Nations League della Lega C, gruppo 2. Da segnalare diversi 'italiani' titolari in questa partita: da Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, a Dennis Mann che scende in campo dal 1' insieme al compagno di squadra del Parma Mihaila. Lato Kosovo, invece, presente il 'napoletano' Rrahmani in compagni di Vojvoda dal Torino. In avanti l'ex Lazio Muriqi.

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, Marin, Stanciu; Man, Draguș, Mihaila. Allenatore: Lucescu.

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Dellova, Vojvoda; Rexhbecaj, Berisha; Zhegrova, Musilja, Jashari; Muriqi. Allenatore: Foda.