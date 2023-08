Rottura Mbappé-Psg: il francese sparisce dal sito ufficiale dei parigini

La rottura tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé si è ormai consumata da tempo, con il campione francese escluso dalla tournée in Asia del PSG

La rottura tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé si è ormai consumata da tempo, con il campione francese escluso dalla tournée in Asia del PSG dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto. Mbappé, in attesa di capire se partirà quest'estate o se sarà costretto ad un anno di tribuna, nel frattempo è stato 'cancellato' anche via social da parte del club parigini, che ha fatto sparire il numero 7 dalla sua homepage, dove invece capeggiava fino a qualche giorno fa.