Rrahmani protagonista con l'Hellas, suo l'assist decisivo contro l'Inter

Amir Rrahmani il prossimo anno vestirà la maglia del Napoli, come già reso noto nelle scorse settimane. Nel frattempo il difensore prosegue la stagione con l'Hellas, risultato anche protagonista: nella sfida di iera sera contro l'Inter, infatti, Rrahmani ha firmato l'assist per il 2-2 di Miguel Veloso, decisivo per il pareggio finale.