Scandalo sessuale al Real Madrid: cosa rischiano in Spagna i quattro calciatori coinvolti

© foto di José Maria Diaz Acosta

La notizia del giorno, in Spagna, riguarda il Real Madrid e uno scandalo sessuale legato al settore giovanile e, forse, anche alla prossima squadra. Quattro calciatori della cantera blanca (uno del Real Madrid Castilla e tre del Real Madric C, come specificato dal club in una nota ufficiale) avrebbero diffuso un filmato segreto in cui sarebbe coinvolta una ragazza di 16 anni, da cui è partita la denuncia. E sono stati tutti arrestati.

Cosa rischiano i ragazzi imputati, con l'accusa di revenge porn? In Spagna tale reato prevede pene da tre mesi a un anno di reclusione e i quattro calciatori potrebbero ricevere anche il massimo della pena, visto che a sporgere denuncia è stato un minore (tramite sua madre). "La pena - dice la Legge - sarà inflitta nella sua metà superiore quando i fatti sono commessi dal coniuge o da persona che è o è stata legata alla vittima da analoga relazione affettiva".