Scossa in mattinata nei Campi Flegrei: è la più forte dal 2005, epicentro a Pozzuoli

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 8,44 di questa mattina una forte scossa con epicentro che i vulcanologi hanno rilevato a est di Montenuovo, in prossimità della zona della Starza e di via Fasano a Pozzuoli, di magnitudo 3.6 della scala Ritcher e ad una profondità di 2.6 chilometri. Insieme a quella di marzo scorso di pari grado è scossa la più forte dal 2005. L'evento tellurico è stato avvertito in tutta l'area flegrea da Bacoli a Monterusciello e Quarto, riferisce Il Mattino