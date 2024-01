Seconda panchina e seconda sconfitta per Elmas: solo 6’ contro il Bayer

I desideri di Elmas al momento non sembrano essere soddisfatti. Infatti, nella partita di oggi del Lipsia, è sceso in campo per soli 6 minuti

Elijf Elmas, ex calciatore azzurro, si è trasferito in questa finestra di mercato dal Napoli al Lipsia per 25 milioni di euro. Come dichiarò Aurelio De Laurentiis stesso, è stato il macedone a chiedere la cessione: cercava una nuova piazza dove poter avere più spazio. "È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti", affermò il patron della squadra partenopea.

Eppure, i desideri di Elmas al momento non sembrano essere soddisfatti. Infatti, nella partita di oggi persa dal Lipsia contro il Bayer Leverkusen, è sceso in campo per soli 6 minuti. In generale, dal trasferimento avvenuto in maniera ufficiale il 27 dicembre, il macedone ha collezionato solo due presenze, entrambe da subentrato, per soli 10 minuti giocati in totale.