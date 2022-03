GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI TORNA A PERDERE IN CAMPIONATO: ALL'ATALANTA BASTA CISSÉ, AL 90' SFIORATO IL PARI Dopo la vittoria di domenica scorsa che aveva interrotto una striscia negativa davvero troppo lunga, il Napoli torna a perdere nel campionato Primavera 1 Dopo la vittoria di domenica scorsa che aveva interrotto una striscia negativa davvero troppo lunga, il Napoli torna a perdere nel campionato Primavera 1 LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI: "MI SPAVENTA LA JUVE PER LO SCUDETTO? NO, MI SPAVENTA L'EMPOLI" (ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Se mi fa paura la Juve? A me fa paura l'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata. Ci hanno creato qualche difficoltà e dobbiamo giocare bene": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida... (ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Se mi fa paura la Juve? A me fa paura l'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata. Ci hanno creato qualche difficoltà e dobbiamo giocare bene": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida...