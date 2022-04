GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI NAPOLI IN CASA CON LA FIORENTINA: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Napoli Primavera affronterà domani la Fiorentina per la 31esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Napoli Primavera affronterà domani la Fiorentina per la 31esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. LE ALTRE DI A MILAN, REBIC RECUPERATO PER LA LAZIO. IBRA ANCORA IN FORSE Il Milan ha recuperato completamente Ante Rebic, che farà parte dei rossoneri che partiranno per Roma per la sfida di domenica contro la Lazio. Il Milan ha recuperato completamente Ante Rebic, che farà parte dei rossoneri che partiranno per Roma per la sfida di domenica contro la Lazio.