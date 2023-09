GIOVANILI PRIMAVERA 2, PRIMA SCONFITTA PER IL NAPOLI: AZZURRINI SCONFITTI IN CASA DAL COSENZA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Cosenza per 2-0 nella seconda giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Cosenza per 2-0 nella seconda giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola. LE ALTRE DI A CLASSIFICA - JUVENTUS MOMENTANEAMENTE AL SECONDO POSTO: -2 DALL'INTER Serviva una vittoria per la Juventus. E vittoria è stata. Dopo la figuraccia di sabato sera sul campo del Sassuolo, i bianconeri ritrovano il successo superando un Lecce che solo oggi, alla sesta giornata, incassa la prima sconfitta in questa Serie A. A decidere la... Serviva una vittoria per la Juventus. E vittoria è stata. Dopo la figuraccia di sabato sera sul campo del Sassuolo, i bianconeri ritrovano il successo superando un Lecce che solo oggi, alla sesta giornata, incassa la prima sconfitta in questa Serie A. A decidere la...