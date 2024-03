GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A CERCOLA: IL CESENA PASSA DI MISURA Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A CLASSIFICA - IL BOLOGNA ALL’ULTIMO RESPIRO BATTE L’EMPOLI E BLINDA IL 4º POSTO Termina sul risultato di 0-1 il match tra Empoli e Bologna: sembrava una serata storta per i rossoblu ma nel recupero è arrivato il gol vittoria Termina sul risultato di 0-1 il match tra Empoli e Bologna: sembrava una serata storta per i rossoblu ma nel recupero è arrivato il gol vittoria