Sei in vacanza? Segui da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli

MULTIMEDIA VIDEO TN - ANCHE GATTUSO NEL TORELLO PRIMA DELL’ALLENAMENTO: IL TECNICO STRAPPA SORRISI Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro, con i tanti giovani che sono arrivati in Abruzzo per prendere il posto dei partenti nazionali. Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro, con i tanti giovani che sono arrivati in Abruzzo per prendere il posto dei partenti nazionali.