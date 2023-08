Serie A, il programma completo: oggi altre quattro gare ed in serata i Campioni d'Italia

Dopo gli anticipi del sabato, quest'oggi altre 4 gare per la seconda giornata di Serie A tra cui il Napoli Campione d'Italia

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo gli anticipi del sabato, quest'oggi altre 4 gare per la seconda giornata di Serie A tra cui il Napoli Campione d'Italia che in serata scende in campo contro il Sassuolo. Questo il programma completo:

Sabato 26 agosto

Frosinone-Atalanta 2-1

Monza-Empoli 2-0

Verona-Roma 2-1

Milan-Torino 4-1

Domenica 27 agosto

18.30 Juventus-Bologna

18.30 Fiorentina-Lecce

20.45 Lazio-Genoa

20.45 Napoli-Sassuolo

Lunedì 28 agosto

18.30 Salernitana-Udinese

20.45 Cagliari-Inter